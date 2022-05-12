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Помощник госсекретаря рассказала о желании США помочь ЕС с поиском газовых поставщиков

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Gleb Garanich/Reuters

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала во время слушаний в конгрессе, что американские власти желают помочь коллегам в Евросоюзе найти новых поставщиков газа, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сжиженный природный газ (СПГ) из США может сыграть «ключевую роль» в решении данной проблемы.

«Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении», — заявила Донфрид.

Представитель госсекретаря подчеркнула, что Белый дом стремится «как можно скорее» наладить экспорт энергоресурсов на территорию Европы.

Ранее стало известно, что Болгария начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США по ценам ниже, чем у «Газпрома».

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