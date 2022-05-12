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АЦБК предлагает изменить нормативы подготовки к тушению лесных пожаров

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Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) выдвинул ряд предложений по совершенствованию нормативной базы подготовки к тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, АЦБК считает нужным гармонизовать требования приказа Минприроды России №161 приложение №2 договора аренды лесного участка и пункта проекта освоения лесов, касающегося заготовки древесины, в части расчета нормативов, исходя из категорий лесных земель.

Во-вторых, как полагают представители предприятия, у арендаторов лесных участков площадью более 500 тыс. га должна быть рассмотрена возможность так называемого введения норматива трехчасовой доступности: размещать пункты сосредоточения пожарного инвентаря так, чтобы они покрывали потребности нескольких договоров аренды и, при этом, обеспечивали оперативность тушения лесного пожара.

Наконец, предлагается расширить действующую редакцию приказа Минприроды России № 161 в части техники, которую можно было бы использовать при обеспечении подготовки к пожароопасному сезону.

«Разумная достаточность, тщательно продуманная логистика по доставке противопожарного инвентаря непосредственно к очагам пожара может обеспечить оперативность в тушении лесных пожаров. Одновременно, это позволит снизить нагрузку на арендаторов лесных участков в части направления средств на тяжелую технику, которая сейчас чрезвычайно дорогостоящая», — подчеркнули на АЦБК.

Компания отмечает, что все арендованные лесные участки АЦБК полностью готовы к пожароопасному сезону-2022. Предприятием созданы пункты сосредоточения противопожарного инвентаря и необходимый неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов. Кроме того, на территории комбината в Новодвинске Архангельской области были сформированы пожарные подразделения из профессиональных огнеборцев, прошедших обучение по программе подготовки руководителей тушения лесных пожаров.

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