Turkish Airlines перестала принимать карту «Мир»

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines начал блокировать операции, проведенные по картам платежной системы «Мир», на фоне санкций, введенных в отношении России, передают «Известия».

Пользователи отметили, что компания не разрешает производить оплату на сайте не только картами, которые выпустил попавший под санкции банк, но и картами неподсанкционных банков.

При попытке купить билеты с помощью отечественных карт система выдает ошибку и просит клиента обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

Помимо этого, интернет-магазин TT-Turk также стал запрещать покупки по картам российских платежных систем. В настоящий момент, на сервисе запрещены операции с картами Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

Ранее посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти ее страны намерены признать российскую платежную систему «Мир».