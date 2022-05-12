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Курс биткоина упал ниже $27 тысяч впервые с декабря 2020 года

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Dado Ruvic/Reuters

В ходе торгов в четверг, 12 мая, цена биткоина в моменте снизилась до $26,7 тыс., что стало минимумом с 29 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Биткоин после начала торгов подешевел на 12% и торговался на уровне $26,7 тыс. По состоянию на 9:20 мск цифровая валюта торговалась на уровне в $27,1 тыс., немного отыграв падение.

К 12.18 мск биткоин еще немного укрепил свои позиции, повысив курс до $27,48 тыс.

В начале мая вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю. Магнер считает, что биткоин подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждается».

До этого новостной портал The Verge сообщил, что одна из самых беднейших стран мира, Центральноафриканская Республика (ЦАР) сделала биткоин своей официальной валютой. Власти ЦАР заявили, что закон о внедрении биткоина был единогласно принят местным парламентом. По заверениям властей, он направлен на улучшение условий жизни граждан ЦАР, однако эксперты сомневаются в правильности данного решения.

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