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Apple перестала быть самой дорогой компанией в мире

Нефтяная компания Saudi Aramco обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

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Maxim Shemetov/Reuters

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обогнала Apple и вышла на первое место в мире по капитализации. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, капитализация нефтяной компании составила $2,43 трлн, в то время как у Apple — $2,42 трлн.

«Вы не можете сравнивать Apple с Saudi Aramco с точки зрения их бизнеса или фундаментальных показателей, но перспективы рынка сырьевых товаров улучшились», — сказал главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Он также пояснил, что рынок сырья выигрывает от инфляции и дефицита предложения.

В агентстве также добавили, что даже в том случае, если такое изменение положений окажется недолгим и Apple снова вернет себе первое место, смена ролей подчеркивает силу основных игроков, действующих в мировой экономике.

В начале 2022 года рыночная стоимость Apple составляла $3 трлн, что примерно на $1 трлн больше, чем у Aramco. Однако с тех пор акции корпорации упали почти на 20%, в то время как у нефтяной компании выросли на 28%.

Ранее заявлялось, что нежелание Саудовской Аравии наращивать добычу нефти может подтолкнуть мир к рецессии.

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