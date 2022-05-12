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В Евросоюзе заявили о падении экспорта в Россию на 55% в марте

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Mark Baker/AP

Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию в марте 2022-го снизился на 55%. Об этом сообщает Eurostat.

В Евросоюзе экспорт товаров в Россию в марте упал до €3,42 млрд. В марте 2021 года экспорт составил €7,65 млрд, отметили в статистике.

Там также указали, что экспорт товаров из Китая в Россию за месяц сократился на 25,8%, до $3,8 млрд.

9 мая ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9%, до $51,09 млрд.

По данным ГТУ, экспорт из Китая в РФ в январе — апреле вырос на 11,3% и достиг порядка $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% и составил $30,85 млрд.

Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что Россия рассчитывает довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году.

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