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Число получивших поручительства предпринимателей увеличилось на 50% за первый квартал 2022 года

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Depositphotos

За первый квартал 2022 года количество представителей малого и среднего бизнеса, получивших под гарантии и поручительства кредитные средства, увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Так, за этот период их общее число достигло почти 4,5 тысяч предпринимателей, 95% которых - представители малого и микробизнеса. Напомним, гарантии и поручительства выдаются Корпорацией МСП, а также 85 региональными гарантийными организациями и МСП Банком.

Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, главная задача заключается в максимальном охвате предпринимателей мерами поддержки.

«За первый квартал этого года нам удалось увеличить количество получателей в 1,5 раза. По всем программам кредитования бизнес может получить финансирование под наше поручительство, то есть мы берем на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. В ряде случаев общее покрытие поручительствами может достигать 90% от суммы кредита, например, для молодых и начинающих предпринимателей», — отметил он.

Исаевич добавил, что для остальных представителей малого и среднего бизнеса МСП вместе с региональными гарантийными организациями могут покрыть поручительствами до 70%.

Благодаря механизму гарантий и поручительств малый и средний бизнес за первый квартал 2022 года привлек 98,7 млрд рублей кредитных средств. В числе тех, кто получил наибольшее количество гарантий и поручительств — бизнес в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, представители гостиничной сферы и общественного питания.

Также сейчас малый и средний бизнес в случае нехватки или отсутствия залога для получения льготного кредита могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО). Поручительства и гарантии выдаются по всем программам кредитования: ПСК «Инвестиционная», «1764» и ПСК «Оборотная».

В рамках «зонтичного» механизма поручительств, реализуемого по нацпроекту по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства — до 1 млрд рублей на срок до 180 месяцев.

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