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В ЦБ заявили о завершении переноса курса рубля в цены на товары

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Перенос ослабления курса рубля в цены завершен. Об этом сообщается в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Перенос произошедшего ослабления курса рубля в цены во многом завершен, а факторов для новой волны ажиотажного спроса все меньше», — отметил регулятор.

В докладе напомнили, что в марте годовая инфляция выросла до 16,7%. Кроме того, сильнее всего поднялись цены на различные товары, в частности на автомобили и бытовую технику. Однако позже рубль укрепился, а ажиотажный спрос практически исчез. Из-за этого рост цен замедлился, а по некоторым позициям можно наблюдать и уменьшение цен.

5 мая сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что мнение людей о задранных ценах на ряд товаров, и словно они застыли на прежних отметках в период обвала рубля, неверно. Например, стоимость цен на некоторые товары по сравнению с началом февраля выше не более чем на 20-25%, что укладывается в рамки инфляции.

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