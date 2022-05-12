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ФТС с февраля не зафиксировала ни одного случая ввоза санкционных продуктов

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В Россию перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение поступления их в страну. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«С февраля по апрель 2022 года ФТС не фиксирует фактов ввоза в страну санкционной продукции. В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объемов ее ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров – меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — пояснили в пресс-службе ФТС.

В ФТС отметили, что был перекрыт основной канал ввоза санкционной продукции в Россию: главным образом, она завозилась в страну из Белоруссии, которая ввела контрсанкции в ответ на действия Евросоюза.

В пресс-службе Россельхознадзора выявили значительное сокращение ввоза санкционной продукции с января по апрель 2022 года — в десятки раз по сравнению с прошлым годом. В ведомстве, впрочем, не уточнили, в какие именно месяцы санкционные продукты поступали в страну.

В 2015 году после введения частичного продуктового эмбарго на иностранные продукты в России приняли закон, который обязывает уничтожать санкционную продукцию. Последнее сообщение об этом на сайте Россельхознадзора датировано 24 февраля – тогда в Чувашии механическим способом уничтожили более 300 кг незаконно ввезенных яблок.

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