«Известия»: средняя стоимость вторичного жилья в России снизилась впервые с 2019 года

Стоимость вторичного жилья в России в апреле снизилась впервые с 2019 года — квадратный метр жилплощади подешевел на 0,5%. Об этом пишут «Известия».

Эксперты рынка отмечают, что за прошедший месяц спрос на вторичное жилье упал на 55-60%. Предположительно, одна из причин – повышение ставок по ипотеке, полагает директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. При этом предложений по продаже вторичного жилья стало больше на 11%.

«Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Ранее стало известно, что спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца.

Также сообщалось, что спрос на новостройки в Московском регионе упал почти в два раза за месяц.