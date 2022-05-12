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Порядок начисления и размер некоторых пенсий изменится с 1 июня

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С 1 июня некоторым российским пенсионерам прибавят пенсию. Прибавка коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года. В феврале массово проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%. Отмечается, что, тем, кто работал в этот период, индексацию проведут летом. Об этом пишет Life.

Выплаты увеличат автоматически без подачи заявления.

С 1 июня вступает в действие закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. Если выпускник учится далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет. При этом теперь заявление писать не нужно, сообщает life.ru.

Сейчас выпускников школ по достижению 18 лет лишают пенсии по потере кормильца. Ее снова начинают, когда тот поступает на очное обучение.

Также согласно новому закону, не требуется доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, обучающихся очно, в том числе в иностранных учреждения за пределами территории Российской Федерации.

Отмечается, что на момент смерти кормильца дети не должны работать или вести другую деятельность, по которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Так, на выплату не может рассчитывать студент, который, например, официально трудится, и его работодатель отчисляет средства в ПФР.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос об индексации соцвыплат и пенсий.

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