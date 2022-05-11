Годовая инфляция в России ускорилась за неделю до 17,77%

Инфляция в России за неделю с 30 апреля по 6 мая ускорилась до 17,77% в годовом выражении. Данные об этом содержатся в обзоре «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития страны, пишет ТАСС.

Отмечается, что за неделю до этого показатель составлял 17,73%.

«За неделю с 30 апреля по 6 мая 2022 года инфляция замедлилась до 0,12% после 0,21% неделей ранее. В приведенном к годовым темпам выражении инфляция замедлилась до 6,4% с 11,5% неделей ранее», — сказано в документе.

В обзоре сказано, что инфляцию сдерживает замедление роста цен на продовольствие, в частности плодовоовощную продукцию. Авторы исследования зафиксировали уменьшение цен на автомобильный бензин.

По данным Росстата, показатель роста цен в России с 30 апреля по 6 мая составил 0,12%. За неделю с 23 по 30 апреля инфляция находилась на уровне 0,21%.

Ранее 11 мая Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что уровень инфляции в стране вырос в апреле до 7,4%. Это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений после объединения государства.