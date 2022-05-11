Тиньков сообщил, что нанял охранников после продажи доли в банке

Предприниматель Олег Тиньков сообщил, что нанял охранников после продажи своей доли в основанном им банке «Тинькофф». Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом).

«С завтрашнего дня будет у меня два охранника. У меня никогда охранников не было. Сейчас в контексте охранники появятся. Это для нас новая какая-то жизнь, но поживем с охранниками», — сказал бизнесмен, отметив, что нанимает охранников из-за опасений за личную безопасность из-за публичных высказываний.

Олег Тиньков рассказал, что в настоящее время проживает в своем особняке в Италии вместе с супругой. Они живут скромной жизнью. В доме нет никакой прислуги. По словам предпринимателя, он ушел на пенсию и не занимается бизнесом.

В интервью Тиньков также выражал надежду, что британские власти уберут его из санкционного списка.

Олег Тиньков сообщил в свои соцсетях, что прощается с банком и Россией в начале мая. В конце апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»).