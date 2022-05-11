Экспорт российской муки увеличился в 1,7 раз в период с июля 2021 года по март 2022 года

Россия с июля 2021 года по март 2022 года отправила на экспорт около 259 тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее (154,6 тысяч тонн). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Союза экспортеров зерна.

В Союзе экспортеров зерна приводят данные Федеральной таможенной службы (ФТС), согласно которым наиболее заметные объемы поставок пришлись на февраль (56,5 тысяч тонн) и март (47,6 тысяч тонн) 2022 года.

Годом ранее продажа за границу составила 89 тысяч тонн в феврале и 19,9 тысяч тонн в марте.

Крупнейшими импортерами российской муки стали Грузия, Афганистан и Ирак. Среди покупателей, в том числе Турция, Азербайджан, КНР, Туркмения, Молдавия, Израиль, республика Корея, Египет, Мали.

По словам председателя правления Союза Эдуарда Зернина, отмечается рост интереса к российской муке со стороны иностранных государств. К примеру, Ливия планирует закупить пробную партию в 100 тысяч тонн.

В начале мая французская газета Le Monde сообщила, что повышение стоимости энергоносителей вызвало ускорение темпов инфляции во Франции и подорожание продуктов. Цены выросли, в том числе на муку.