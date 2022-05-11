Компания Siemens Energy оценила убыток в России из-за санкций в €400 млн

Из-за приостановки нового бизнеса в России и следования санкциям газовое и энергетическое подразделение немецкой Siemens Energy AG потеряет 300-400 млн евро выручки в текущем финансовом году. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Кристиан Брух, пишет «Интерфакс».

Брух считает, что Россия, в свою очередь, может утратить несколько миллионов евро.

По его словам, если Siemens Energy AG уйдет из российского рынка, компания сделает это «упорядоченным образом». Предприятие сейчас занимается поиском осмысленного решения для 1 тысячи своих сотрудников в России.

Также главный исполнительный Siemens Energy AG добавил, что компания увеличила чистый убыток в январе-марте до €252 млн против €31 млн годом ранее.

2 марта ТАСС со ссылкой на Spiegel сообщил, что концерн Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России. По данным издания, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.