СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа

Немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии. Об этом он сообщил N-TV.

«Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест», — сказал он.

По его словам, из-за этого также может возникнуть проблема с газоснабжением домов.

Ранее сообщалось, что западные страны призывают Германию полностью отказаться от российского газа, несмотря на последствия. По данным агентства, Германии нужно будет импортировать газ из других стран. Эти шаги могут быстро заменить примерно половину газа, который все еще импортируется из России, подчеркивают авторы статьи.

Также проблема может быть устранена из-за сдерживания спроса. Как отмечают в агентстве, больше немцев могут утеплить свои дома и установить тепловые насосы, в то время как многие промышленные потребители имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии.