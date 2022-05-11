Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в наполненной пеной ванне 17:13
Вирусолог Волчков оценил угрозу необъяснимого гепатита у детей для России 17:13
Еврокомиссия: Украине нужно €500-600 млрд на реконструкцию 17:11
Гутерриш призвал вести переговоры с Путиным для урегулирования конфликта... 17:08
В Минобороны РФ заявили об экспериментах США над пациентами в психбольнице... 17:08
Замглавы МИД РФ обсудил с послом США российско-американские отношения 17:07
В УЕФА не намерены отстранять российских представителей 17:04
Кадыров сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов в ЛНР и... 17:03
В российских школах с 1 сентября усилят историческое просвещение 16:56
Компания Siemens Energy оценила убыток в России из-за санкций в €400 млн 16:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Немецкий экономист Ахим Тругер заявил, что прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии. Об этом он сообщил N-TV.

«Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест», — сказал он.

По его словам, из-за этого также может возникнуть проблема с газоснабжением домов.

Ранее сообщалось, что западные страны призывают Германию полностью отказаться от российского газа, несмотря на последствия. По данным агентства, Германии нужно будет импортировать газ из других стран. Эти шаги могут быстро заменить примерно половину газа, который все еще импортируется из России, подчеркивают авторы статьи.

Также проблема может быть устранена из-за сдерживания спроса. Как отмечают в агентстве, больше немцев могут утеплить свои дома и установить тепловые насосы, в то время как многие промышленные потребители имеют возможность переключиться на альтернативные источники энергии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть