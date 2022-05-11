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McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом

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Depositphotos

Сеть ресторанов McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке.

В настоящее время компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — сказал источник.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, McDonald's создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому даже работа под новым названием продолжит приносить доход.

Также он предположил, что франчайзинг-партнеры в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование названия новой зарубежной компании.

Ранее в McDonald's заявили, что потери американской корпорации в результате прекращения работы в России и на Украине составили $127 млн.

С 14 марта McDonald's временно остановил работу всех 850 ресторанов быстрого питания по всей России. Все работники компании, а также сотрудники предприятий поставщиков продолжили получать заработную плату.

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