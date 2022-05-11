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Ассоциация трейдеров посоветовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля

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Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) порекомендовала своим членам с 6 июня для определения курса рубля не использовать данные Мосбиржи. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление организации.

В EMTA отметили, что для определения курса рубля необходимо использовать данные WM/Refinitiv. При этом данное решение носит рекомендательный характер.

Ассоциация указала, что такое решение может упростить для некоторых трейдеров возможность подсчета обменного курса. Речь идет о том, что после начала спецоперации России на Украине курс рубля постоянно колебался, а сейчас он находится на завышенном уровне.

В EMTA входят такие организации как Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и многие другие.

9 мая руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, которые могут сыграть решающую роль в изменении курса рубля. Эксперт отметила, что для рубля обстоятельства сейчас складываются положительно — в частности, снижается спрос на доллар и евро, экспортеры проявляют интерес к рублевой ликвидности в рамках подготовки к налоговым выплатам.

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