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Птицефабрики попросили ФАС проверить цены на яйца в магазинах

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Соцсети

Производители яиц попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить ценообразование на яйца в магазинах из-за низких закупочных цен. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой заместителю главы ФАС Тимофею Нижегородцеву.

В письме отметили, что, несмотря на сезонный спрос на яйца в апреле, отпускные цены снижались. При этом у ряда компаний они опустились до себестоимости за десять штук, в районе 45 рублей. Однако цены в торговых сетях не меняются, а их наценка составляет 40%. Из-за снижения отпускных цен при высоких затратах может произойти банкротство птицефабрик и сокращение производства.

В ФАС подтвердили получение письма и также заявили, что яйца относятся к социально значимым продуктам питания. При этом торговые сети добровольно ограничили наценку на уровне 10%, а некоторые участники рынка отчитались и вовсе о показателях ниже 10%. Однако ведомство все равно проверит информацию от «Росптицесоюза».

Эксперты рынка указали, что на рынке яиц жесткая конкуренция. Из-за непрерывного производства и небольших сроков годности вести длительные переговоры о ценах попросту невозможно. При этом себестоимость производства постоянно растет, опережая рост среднегодовых цен.

5 мая генеральная прокуратура России запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сведения о поставщиках, которые отказались снижать цены на товары на фоне укрепления рубля.

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