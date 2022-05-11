Застройщики могут сократить объем вложений в новые стройплощадки на треть

В России девелоперы могут сократить объем вложений в новые строительные площадки на треть из-за экономических сложностей. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что в 2021 году девелоперы инвестировали в площадки под строительство 215 млрд руб. Однако на фоне усиливающихся санкций и экономических проблем в 2022 году этот показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб.

Источники издания указали, что ГК ФСК не смогла выкупить 14 га на юго-востоке Москвы, где планировалось построить 500 тыс. кв. м жилья. Это произошло из-за того, что застройщик испытывал сложности в получении кредитов в банках. Поэтому собственники площадки снова выставили ее на продажу.

Аналитики посчитали, что банки и застройщики просто не решаются начинать новые проекты в сложных экономических условиях, когда присутствует доля неопределенности в будущих продажах. Кроме того, дополнительные сложности приносит подорожание стройматериалов. Например, лишь только за март они выросли в цене на 10%.

В конце апреля «Коммерсант» написал, что подорожание сырья для производства мебели и перебои с поставками могут привести к тому, что застройщики будут отказываться от продажи меблированных квартир.