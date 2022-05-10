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Финляндия запустила первый товарный поезд из Китая в обход России

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics рассказал о запуске первого контейнерного маршрута из Китая в обход России. Об этом сообщается на сайте компании.

Как говорится в пресс-релизе, по новому Транскаспийскому маршруту 10 мая из Китая отправился первый полноразмерный контейнерный поезд. Его маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию и Центральную Европу.

В компании отмечают, что новый маршрут был построен с нуля за два года совместно с казахскими железными дорогами.

Генеральный директор Nurminen Logistics Олли Похьянвирта заявила, что открытие маршрута потребовало от China Railways уверенности в их сотрудничестве и доверия клиентов компании.

В заключение подчеркивается, что Транскаспийский маршрут укрепит существующие железнодорожные компании между Азией и странами Северной Европы, а также услуги контейнерных поездов между Норвегией, Швецией и Финляндией.

17 марта компания временно закрыла российский офис.

26 марта компания «Российские железные дороги» (РЖД) прекратила отправку грузов в направлении Финляндии.

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