В Болгарии допустили остановку НПЗ «Лукойла» без российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл Нефтохим Бургас» может приостановить работу из-за прекращения поставок нефти из России. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров предприятия Ильшат Шарафутдинов.

«Если поставки нефти из России будут прекращены, то предприятие, скорее всего, будет вынуждено прекратить работу», — отметил Шарафутдинов.

По его словам, сейчас угрозы остановки предприятия нет, так как у компании есть определенные резервы нефти.

«Лукойл Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Основной поставщик топлива на внутренний рынок Болгарии. Дочерняя структура ПАО «Лукойл».

8 мая председатель комиссии по энергетике парламента Болгарии Радослав Рибарски заявил, что просит Еврокомиссию (ЕК) отложить на два года введение эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, если отсрочки не будет предоставлено, то Болгария наложит вето на коллективное решение.