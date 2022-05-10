Производитель IQOS заявил о покупке своего конкурента Swedish Match

Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о покупке своего конкурента на рынке бездымного потребления никотина компании Swedish Match. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе указали, что компания Swedish Match может быть приобретена. Однако детали сделки пока еще не ясны, при этом дальнейших комментариев по ее проводу не будет до разъяснения ситуации.

PMI — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. Компания выпускает табачную продукцию на 46 фабриках и реализует их в 180 странах. Самые известные бренды: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а также система нагревания табака IQOS.

Swedish Match — шведская компания, крупнейший производитель некурительных табачных изделий: жевательного табака, а также сигар, спичек и зажигалок. Была основана в 1915 году. Самый известный бренд — зажигалка «Cricket».

В конце марта в одной из точек табачной сети «Табакерия» «Газете.Ru» рассказали, что системы нагревания табака IQOS могут пропасть с российского рынка. В самой компании IQOS заявили, что производство идет в обычном режиме.