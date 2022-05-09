ЕС намерен отказаться от запрета на перевозку российской нефти

Европейский союз планирует исключить из шестого пакета санкций против РФ запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом ЕС не будет исключать из проекта запрет европейским компаниям страховать суда, которые перевозят нефть из России. Как отмечает агентство, несмотря на несогласие некоторых членов союза данное предложение останется.

По данным Bloomberg, среди выступавших за исключение запрета на транспортировку российской нефти из шестого пакета санкций была Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства.

Ранее Еврокомиссия предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти и помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС.

6 мая Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается. Как заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, шестой пакет европейских санкций в отношении РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.