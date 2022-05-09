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Россия смогла обойти нефтяные санкции ЕС при помощи Греции

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Depositphotos

Танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), при помощи Греции. Об этом заявил обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.

«Обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией», — отметил Ветцель.

По словам обозревателя, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Кроме того, значительно возросло число отправлений нефти в Индию, Китай и Южную Корею.

Он добавил, что Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Также, несмотря на многочисленные санкции в отношении России, сейчас их строго мало кто выполняет.

Ранее в понедельник экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) дают возможность для России заработать на нефти и газе.

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