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Товарооборот России и Китая за четыре месяца вырос на 25,9%

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Petar Kujundzic/Reuters

За первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9%, до $51,09 млрд, передает ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным ГТУ, экспорт из Китая в РФ в январе — апреле вырос на 11,3% и достиг порядка $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% и составил $30,85 млрд.

Товарооборот между двумя странами активно растет второй год. В 2020-м он падал на 2,9% из-за пандемии и политики нулевой терпимости к коронавирусу, объявленной Китаем. Жесткие ограничительные меры негативно сказались на поставки товаров и услуг.

В 2021 году показатель вырос сразу более чем на 35% и достиг $146,88 млрд, что стало рекордом.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд китайских IT-компаний без официальных заявлений перестает работать в России из-за введенных санкций, невзирая на призывы КНР сопротивляться давлению из-за рубежа.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на собственный источник писала, что Китай решил провести всесторонний «стресс-тест» для изучения последствий санкций, подобных введенным в отношении России, на свою экономику.

До этого директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что Китай может при необходимости заменить Европу в вопросе поставок фармацевтического сырья на российский рынок.

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Китай — Россия
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