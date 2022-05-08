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США установили срок окончания оказания консалтинговых и аудиторских услуг в России

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Global Look Press

Американский минфин установил сроки, в которые компании Соединенных Штатов должны прекратить оказывать аудиторские и бухгалтерские услуги на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генлицензию ведомства.

Согласно опубликованному документу, до 7 июля у американских компаний есть возможность закончить все операции, которые нужно осуществить, чтобы прекратить прямые или косвенные продажи и поставки, экспорт и реэкспорт бухгалтерских услуг, корпоративное и управленческое консультирование лиц на российской территории.

Уточняется, что запрет на услуги, включающие составление кредитного рейтинга и аудит, вступит в силу с 20 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета антироссийских санкций правительство США ввело запрет для американских граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга. Также санкционные меры были приняты в отношении восьми представителей руководства Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка.

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Санкции против России
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