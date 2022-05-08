Доцент Грызенкова назвала два главных риска вложений в недвижимость

Приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем, налоговые риски являются главными при покупке недвижимости. Об этом пишет Regnum со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Юлию Грызенкову.

Покупку квартиры для вложения накопленных средств в текущих условиях Грызенкова назвала оправданной, но выделила два основных риска в этом процессе. По ее словам, они ниже, чем риски приобретения ценных бумаг или валюты.

«Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем. Налоговые риски и величина коммунальных расходов учитываются, но не выглядят определяющими», — пояснила эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне начали активно избавляться от загородных участков. В апреле 2022 года в России на 10% выросло число объявлений о продаже загородных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с подорожанием стройматериалов и, соответственно, увеличением стоимости готовых домов.