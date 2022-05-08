Швейцарский экономист Рюккер спрогнозировал для России выгоды от нефтяного эмбарго

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго Евросоюза. Цены на топливо поднимутся, что принесет выгоду стране. Об этом пишет портал 20Minuten со ссылкой на экономиста из швейцарского банка Julius Bär Норберта Рюккера.

«Это спорно. На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию,тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть», — поделился мнением эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Еврокомиссия решила внести изменения в свой план по введению эмбарго на российскую нефть на фоне отсутствия консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза. По информации агентства, чтобы привлечь на свою сторону сопротивляющиеся государства, ЕК предлагает установить трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки российской нефти вместо первоначального одного месяца.