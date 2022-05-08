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«Известия» прогнозируют курс доллара в 75-82 рубля к осени 2022 года

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Depositphotos

Средний курс национальной российской валюты к осени 2022 года может снизиться к доллару до 75-82 рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный консенсус-прогноз.

«Прогноз курса — дело неблагодарное и в лучшие времена, а в период высокой волатильности и неопределенности — и вовсе пустое. При складывающихся обстоятельствах налицо тренд укрепления рубля, который вполне может дойти до 60 за доллар, но такая чрезмерно «сильная» валюта невыгодна для экономики и бюджета РФ», — считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Эксперты из разных банков считают, что примерный курс рубля к доллару может составить диапазон от 75 до 82 рублей. Наиболее негативный прогноз дают в «Росбанке» — здесь предполагают падение рубля вплоть до курса 90 рублей за доллар.

Отмечается, что снижение рубля к доллару будет связано с геополитическими вопросами, а также смягчением мер Центрального банка России.

Ранее экономист Прокудин предсказал баланс экспорта и импорта в РФ при 53 рублях за доллар.

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