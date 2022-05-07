Bloomberg: в Австрии признали «неприятную правду» о российском газе

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского газа, передает Bloomberg.

По словам Гевесслер, ситуация на Украине заставила страну столкнуться с «неприятной правдой».

«Это потребует огромных усилий, и мы должны быть готовы к тому, что на это потребуется время. Если нам нужно создать стратегический резерв сейчас, туда может быть включен и российский газ», — сказала она.

По данным агентства, Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российской энергетикой в ​​Европе, в 2018 году страна продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

Ранее министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что страна все еще не поддерживает введение эмбарго на поставки газа из РФ. По словам министра экономики, ограничения против России станут красной линией для Австрии.

Также министр пояснила, что нельзя посылать соответствующие сигналы, если не можешь с ними справиться. При этом чиновница предложила ЕС воспользоваться фрекингом для добычи газа.