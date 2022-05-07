В апреле на 10-20% упали цены на смартфоны и ноутбуки в России

Цены на электронику в апреле 2022 года упали на 10-20% по сравнению с мартом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

«Цены на электронику – смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года... Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещенные на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 года», — отмечается в исследовании.

В частности, Iphone 13 ProMax 256Gb подешевел на 20%, в конце апреля средняя цена на этот смартфон достигла 121 тыс. рублей. Samsung Galaxy S20 FE упал в цене на 19% и стал стоить 38 тыс. рублей.

По данным Price.ru, еще сильнее подешевели ноутбуки. Например, Honor MagicBook X14 стал стоить 46,7 тыс. рублей, цена за месяц снизилась на 42%. Asus M513UA-L1179W подешевел на 34%, средняя цена на него составила 61 тыс. рублей.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие товары дешевеют в первую очередь после снижения курса доллара.