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Исследование: в России средний платеж за ЖКУ в первом квартале вырос на 5,5%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Средний платеж за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2022 года вырос на 5,5%, до 3 722 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Банк «Русский стандарт» изучил, как россияне оплачивали коммунальные услуги в мобильном банке RSB Mobile в первом квартале 2022 года. Средний чек одного платежа за ЖКУ здесь составил 3 722 руб. По данным банка, средняя сумма одной оплаченной квитанции за коммунальные услуги в мобильном банке подросла в 2022 году относительно января-марта 2021 года, когда этот показатель был 3 529 руб.», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в Москве средний чек за ЖКУ составил 3 728 руб., в Санкт-Петербурге — 4 238 руб. Активное снижение среднего чека за оплату жилищно-коммунальных услуг было замечено в Пензе (до 599 руб.), Туле (до 716 руб.), Тюмени (до 4 208 руб.). Аналитики считают, что уменьшение могло произойти из-за того, что во многих регионах каждая коммунальная услуга оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа.

Ранее сообщалось, что Минстрой не будет увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня.

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