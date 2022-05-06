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Портал DA подвел итоги банкротных торгов 2021 года

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Аналитики портала DA проанализировали все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России в 2021 году. Результаты показали, что в прошлом году в рамках процедуры банкротства залоговые кредиторы удовлетворили 23% заявленных ими требований, незалоговые — лишь 2–4%. Одной из причин такого низкого возврата стало отсутствие конкуренции на торгах, так как в банкротстве компаний на первых и вторых торгах было реализовано всего 29% имущества, а в 50% случаев побеждал единственный пришедший на торги участник.

Тем не менее цены на автомобили и квартиры росли в прошлом году не только в автосалонах и у застройщиков. Средние дисконты на торгах в процедурах банкротства по сравнению с 2020 годом сократились на 22 п. п. в сегменте транспортных средств и на 18 п. п. — в сегменте квартир.

Самым популярным лотом в рамках процедуры банкротства юрлица стала квартира в Геленджике площадью 42,1 кв. м. В ходе торгов квартира подорожала более чем в три раза.

По стоимости сделки самой крупной в сегменте юрлиц стала продажа промышленного комплекса за 111 млрд. руб., а в сегменте физлиц продажа земельных участков в Рязанской области — за 285 млн руб. Топ самых продаваемых автомобилей в рамках реализации имущества должников возглавил отечественный бренд Lada (14% от общего количества продаж), второе и третье место поделили Hyudai и Toyota (по 9%).

«Институт банкротства в России развивается, и все больше и больше граждан и компаний обращают внимание на торги, которые проводятся в таких процедурах. Это вполне объяснимо. Процедура прозрачна, технологична, а цена зачастую весьма привлекательна. И самое главное: покупая актив через банкротные торги, можно быть уверенным, что он юридически чист — нет никаких обременений и притязаний кого бы то ни было.

Мы со своей стороны также прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить конкуренцию на торгах: все наши залоговые активы и активы еще 30 банков размещены на Портале DA, где можно найти подробную информацию о них, получить консультацию о любом объекте и даже поручить нашим специалистам купить имущество, если самому поучаствовать в торгах не получается», — отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

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