Издание The Economist заявило о жизнестойкости российской экономики

Издание The Economist сообщило, что на текущий момент экономика России проявляет определенную устойчивость на фоне украинского кризиса и санкций западных стран, пишет РИА «Новости».

«Реальная экономика также удивительно устойчива. Правда, российские потребительские цены выросли более чем на 10% с начала года, так как первоначальное обесценивание рубля сделало импорт более дорогим, и многие западные компании вышли, сократив предложение», — отмечено в публикации.

В статье подчеркивается, что в стране ослабла «финансовая паника». Однако Россия и ранее «была достаточно закрытой экономикой». Кроме того, с момента начала украинского кризиса страна экспортировала энергоресурсов на сумму не менее $65 млрд.

«Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на $65 млрд, о чем сообщает финский аналитический Центр исследований энергетики и чистого воздуха. В первом квартале 2022-го доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — пишет издание.

Ранее в Financial Times предположили, что экономика России может выдержать удар от новых ограничительных мер, которые планируют ввести европейские государства в случае, если она переориентируется на экспорт нефти в Азию даже при стоимости вдвое меньше цены Brent.