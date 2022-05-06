Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать внутри страны крупногабаритные грузы

Правительство Республики Беларусь в своем Telegram-канале сообщило о введении запрета для зарегистрированных в Евросоюзе перевозчиков на перемещение внутри страны крупногабаритных грузов, передает РИА «Новости».

«Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, для зарегистрированных в Евросоюзе транспортных средств согласно маршруту следования будет определяться перечень заправок, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций.

Также в перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов добавились три склада временного хранения СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Польша и другие страны Европы продолжат проводить политику, которая направлена на постепенное «расчленение» Украины, защищать ее рубежи придется русским, белорусам и украинцам.