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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Экс-глава ЦБ РФ Дубинин оценил пожелания Киева получить российские $400 млрд

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Обсуждение получения Киевом $400 млрд из замороженных российских активов в фонд восстановления Украины на данный момент не имеет экономической основы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин, комментируя заявление советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко. По словам Дубинина, возможные каналы финансирования для восстановления Украины будут обсуждаться только после завершения военной спецоперации и отмены санкций в отношении России.

«Все эти цифры в данный момент не имеют под собой никакой экономической основы, кроме как такого пожелания. Такие вещи будут обсуждаться, но одновременно с отменой санкций против России, и с тем, что надо восстанавливать действующую мировую экономику. Это очень большая тема, которая не определится в два дня. Это будет некий набор компромиссных решений, связанных с результатами боевых действий, с политическим признанием реальности на территории Украины, какой она будет, сейчас сказать невозможно», — сказал он.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что Киев планирует получить в фонд восстановления Украины $400 млрд из замороженных активов российского Центробанка и арестованных счетов лиц, попавших под санкции.

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