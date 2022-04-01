Москва предлагает бизнесу 75 тыс. рублей за патент изобретений

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина объявила об открытии программы компенсации затрат по патентованию изобретений в России для малого и среднего бизнеса — участников Московского инновационного кластера (МИК), сообщает ТАСС.

«За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тыс. рублей за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая», — рассказала Сергунина.

Заявку на компенсацию затрат участники могут подать до 31 мая 2022 года на цифровой платформе i.moscow, при этом процесс получения гранта автоматизирован.

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