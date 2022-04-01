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Москва предлагает бизнесу 75 тыс. рублей за патент изобретений

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина объявила об открытии программы компенсации затрат по патентованию изобретений в России для малого и среднего бизнеса — участников Московского инновационного кластера (МИК), сообщает ТАСС.

«За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тыс. рублей за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая», — рассказала Сергунина.

Заявку на компенсацию затрат участники могут подать до 31 мая 2022 года на цифровой платформе i.moscow, при этом процесс получения гранта автоматизирован.

Ранее Роспатент аннулировал патент, ставивший смартфоны Samsung под угрозу запрета.

Позже южнокорейская компания направила в Роспатент обращение с просьбой аннулировать патент на систему бесконтактных платежей, из-за которого смартфоны корпорации запретили продавать в России.

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