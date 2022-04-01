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Эксперт назвал предел, до которого может укрепиться рубль

Главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Антонов заявил, что доллар может стоить 30 рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Происходящее в эти дни укрепление рубля является далеко не пределом, так как этот процесс в условиях ограничения на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

По его словам, доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом Антонов подчеркнул, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — пояснил аналитик.

Антонов предположил, что в ближайшее время Банк России может снизить ключевую ставку до 13–15% годовых о ослабить другие жесткие меры. В частности, Центробанк может снизить ранее введенную комиссию на покупку валюты на бирже в размере 12%.

Курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб. Что будет с российской валютой дальше — в материале «Газеты.Ru».

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