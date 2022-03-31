Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов за газ с иностранными покупателями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Банк России с 1 апреля установит режим банковских счетов типа «К» для расчетов с иностранными покупателями за газ. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Как отметили в банке, кредитные организации будут открывать счета для иностранных покупателей по их заявлениям. Средства в иностранной валюте за газ будут направлены на банковский счет типа «К».

Для продажи валюты средства покупателя списываются с его валютного счета, затем происходит конвертация в соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2022 года, а по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа «К» в рублях.

Ранее Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой посоветовал скорректировать подходы к купле и продаже валюты юридическим лицам.

Из документа следует, что банкам рекомендовано установить различные курсы в зависимости от клиента. Так, компании-импортеры, приобретающие валюту для осуществления расчетов по зарубежным контрактам, обязаны приобретать ее по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть