В России запустят программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах

Правительство РФ запустит программу компенсации части стоимости за билеты на внутренних рейсах. Соответствующее поручение на совещании по авиаотрасли дал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили», — программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — заявил глава государства.

Он также отметил, что необходимо обеспечить возврат гражданам денег, потраченных на несостоявшиеся российские и международные авиарейсы.

«Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги», — сказал политик.

Он поручил кабмину в сжатые сроки запустить такой механизм.

Ранее в сервисе поездок и путешествий Туту.ру рассказали, как вернуть полную стоимость билета при отказе от полета.