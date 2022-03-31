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США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей — минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной от 24 марта генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов страны, пишет газета «Коммерсантъ».

Минеральные удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов, как и сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделия.

Предполагается, что этому документу Минфина будут следовать и союзники США.

Эксперты считают, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за начинающегося на мировом рынке дефицита на фоне нарушения логистики поставок из России.

На химическом рынке надеются на то, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку крупнейшие морские контейнерные перевозчики — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что дипломаты США и Евросоюза провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции экономики РФ.

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