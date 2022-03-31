МИД КНР: Китай не исключает перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с РФ

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что субъекты рынка при осуществлении двухсторонних взаиморасчетов могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями.

«Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», — заявили в МИД КНР.

Там подчеркнули, что китайские компании готовы использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке.

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