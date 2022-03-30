Болгария заявила, что не будет платить за российский газ рублями

Представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила, что страна не будет платить за российский газ рублями.

«Позиция нашего правительства, которая согласовывается на европейском уровне, заключается в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставку газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», — сказала она в эфире телеканала Nova.

Бориславова уточнила, что ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за его платы в рублях обсуждалась на заседании совета министров. При этом она отметила, что перебои с поставками российского газа в настоящее время не ожидаются, так как Болгария снабжается по маршруту, отличному от других европейских стран.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.