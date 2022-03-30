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Почти 70% российских компаний сократили расходы на персонал

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Две трети российских компаний малого и среднего бизнеса сократили затраты на сотрудников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос предпринимателей аналитическим центром НАФИ.

Согласно опросу, компании уменьшали расходы с помощью сокращения штата, отмены системы мотивации и понижения зарплат.

В исследовании указывается, что самой распространенной мерой стало сокращение штата: о ней заявили 27% опрошенных респондентов. Еще 26% отменили систему мотивации. Четверть заявили о снижении зарплат сотрудников.

Также среди мер по сокращению расходов оказались: перевод сотрудников на «удаленку» (22%), отпуск за свой счет (16%) и перевод сотрудников на другие должности с изменением зарплаты (12%).

В опросе отметили, что треть компаний не меняли свои расходы, чтобы сократить издержки.

26 марта в научно-исследовательском финансовом институте Минфина разъяснили «Газете.Ru», какие права есть у таких сотрудников и что им делать в случае увольнения. На сотрудников, которые работают в России, распространяются положения ТК РФ: не важно, иностранная это компания или российская. Поэтому в различных ситуациях нужно руководствоваться трудовым кодексом.

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