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В Кремле заявили, что оплата газа в рублях не начнется с 31 марта

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поручение президента об оплате газа в рублях должно быть исполнено.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли, в какой форме президенту будут доложены соответствующие предложения и будет ли это мероприятие публичным, Песков сказал, что не располагает этой информацией.

«Но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны, поэтому давайте дождемся завтрашнего дня», — добавил он.

Также он уточнил, что оплата и поставки газа — это растянутый процесс, поэтому новые правила не начнут действовать с 31 марта,

23 марта Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Ряд стран заявили, для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.

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