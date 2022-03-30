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Экспортеры зерна предложили перевести расчеты в рубли

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский Союз экспортеров зерна (ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra) обратился к Банку России с предложением разработать механизм расчетов с иностранными покупателями российского зерна в рублях, сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно предложению Союз экспортеров зерна, крупнейшие покупатели российского зерна — Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, должны будут перейти на заключение контрактов в рублях. В пользу этого предложения, по словам представителей Союза, говорит тот факт, что некоторые банки начали отказываться в переводе денег из-за антироссийских санкций.

Также в Союзе экспортеров зерна предложили меры для оптимизации текущих операций, например, фиксацию курса доллара. Также предлагается возобновление оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе — за счет зерна.

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