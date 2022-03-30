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Экс-глава «Победы» спрогнозировал двукратный рост цен на авиабилеты

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Цены на авиабилеты в 2022 году могут вырасти в два раза. Об этом «Коммерсанту» заявил бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% сейчас — это еще очень оптимистичный прогноз», — отметил Калмыков.

Он добавил, что такой прогноз по ценам еще не конечный, и ситуация может измениться в сторону еще большего увеличения, так как для авиакомпаний нет больше смысла летать ниже себестоимости.

По его словам, поднятие цен на уровень себестоимости уже приведет к увеличению стоимости билетов минимум на 30% по сравнению с показателями 2021 года. Также вырастет стоимость логистики из-за покупки запчастей по обходным схемам.

Калмыков предположил, что текущий кризис, возможно, смогут пережить десяток крупнейших авиаперевозчиков страны. Что касается маленьких авиакомпаний, «их судьба будет зависеть от решений регионов, от губернаторов, от наполняемости бюджетов».

Калмыков возглавлял «Победу» с момента основания в 2014 году. 4 марта он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности гендиректора стал его заместитель по инженерно-авиационному обеспечению — начальник инженерно-авиационной службы Андрей Юриков.

11 марта руководитель Space Travel Артур Мурадян заявил, что из-за санкций против России стоимость туров в Египет может превысить 200 тыс. руб. По его словам, с учетом падения рынков России и Украины отельеры Египта будут вынуждены снижать цены на туры для жителей из СНГ ради сохранения туристических потоков.

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