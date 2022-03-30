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В РФ предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что одной из мер, направленных на сохранение рабочих мест на рынке труда, может стать введение сокращенной рабочей недели, передает ТАСС.

«В случае, если сокращается количество рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться к той теме, которая уже обсуждалась — это сокращенная продолжительность рабочей недели. Эта тема никуда не уходила. Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — говорит замглавы федерации.

Также Шершуков сказал, что данная тема должна пройти дискуссию. Вместе с тем он выразил мнение, что мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что массовых сокращений сотрудников в России не планируется. По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда в России. В настоящий момент многие российские компании приостанавливают работу для того, чтобы перенастроить производственные и логистические процессы.

До этого в Минтруде заверили, что государство продолжает вовремя исполнять все социальные обязательства. Там указали, что пенсии и заработная плата в стране выплачиваются вовремя. Министерство также ведет оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат.

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