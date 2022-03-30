Стала известна динамика цен на российскую нефть Urals

Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом по отношению к эталонной марке Brent. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил радио Sputnik, что многие покупатели российской нефти опасаются рисков, связанных с противостоянием России и Запада.

При этом Фролов отметил, что спрос на нефть Urals остается достаточно высоким.

Говорить о недостатке спроса на российскую нефть сейчас невозможно, указал специалист.

«Трейдеры думают о том, что будет, если США введут блокаду морских поставок российской нефти. Они закладывают этот риск и спрашивают у российской стороны, чем она готова стимулировать покупку нефти», – разъяснил эксперт.

В общем, ситуацию Фролов характеризовал как ситуацию неопределенности.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, организованном при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса.